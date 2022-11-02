Efeler 09'da çıkış sürecek



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda 7 maçtır yenilmeyip üst üste 3 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 tur birden geçerek Süper Lig ekibi Ümraniyespor'la eşleyen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, çıkışlarının süreceğini dile getirdi.

Kanber, "Biz şu ana kadar hem ligde hem de maçlarında hem de Ziraat Türkiye Kupası maçlarında iyi gidiyoruz. Bu durumdan hem biz takım olarak hem de taraftarlarımız çok memnunlar. Şu ana kadar dersimizi iyi çalıştık. Çalışmaya ve kazanmaya da devam edeceğiz. Ligdeki hedefimiz bir üst lig. Ancak lig uzun bir maraton çok çalışarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Şu anda takımımdan ve oyuncularımın performanslarından çok memnunum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-11-02 12:24:39



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