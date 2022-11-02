Nazilli Belediyespor'da bahar geldi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla düşme hattından sıyrılıp nefes alan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına takım kaptanı Mehmet Ersavaş ve son haftaları golcüsü Ahmet Gökbayrak ile Basın Sözcüsü Ümit Özmen de katıldı. Geçen hafta Düzcespor deplasmanındaki galibiyetle biraz olsun rahatladıklarını belirten Cihan Erdil, "Kalan haftalar bizim için daha zor geçecek. İlk yarıyı en 20 puanla tamamlamak istiyoruz. Oynayacağımız 6 maçta alacağımız sonuçlara göre ikinci yarı için hedef belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdil, bu hafta iç sahadaki Menemenspor maçında iki formda takımın karşılaşacağını vurguladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-11-02 12:25:20



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