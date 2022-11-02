Direksiyonda baygınlık geçirince kamyonetiyle denize düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN,(DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, Şeyhmus Gündüz (59), direksiyon başında baygınlık geçirince, balık almaya geldiği kamyonetiyle denize düştü. Gündüz, çevredekiler tarafından kamyonetten çıkartılıp, kurtarıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Yalı Caddesi sahilinde meydana geldi. Kamyoneti ile balık almaya gelen Şeyhmus Gündüz, iskeleye yanaştığı sırada direksiyon başında tansiyonun düşmesi sonucu bayıldı. Gündüz, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle denize düştü. Çevredekiler yardıma koşup, kendi imkanlarıyla sürücü Gündüz'ü araçtan çıkardı. Kurtarılan Gündüz, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kamyoneti ise vinçle denizden çıkartıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-02 13:03:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.