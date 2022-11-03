250 gram esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 250 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada, 250 gram kubar esrar, esrar öğütmede kullanılan bir makine ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Y. ile S.K., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-03 13:51:29



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