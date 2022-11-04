Nazilli ile Menemen puan savaşında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyetle aylar sonra ilk kez düşme hattından çıkan Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yine üst üste 2 galibiyetle Play-Off barajına dönen Menemen Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te oynanacak.

Grupta Menemen FK haftaya 11 maçta 20 puanla 4'üncü sırada, Nazilli ise 12 maçta 13 puanla 14'üncü basamakta başladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-11-04 11:16:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.