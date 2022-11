Aydın'da kaçak kesimden kurtarılan 6 hayvanı HAYTAP sahiplendi

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kaçak olarak kesilmek üzereyken kurtarılan 3 at ve 3 eşek, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Nazilli Temsilciliği'ne teslim edildi. HAYTAP Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, teslim aldıkları hayvanları çiftliklerine yerleştireceklerini söyledi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi mevkisinde C.C.'ye ait iş yerinde kaçak olarak at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine 16 Ekim'de harekete geçti. İş yerinde 3 kesilmiş at ve avluda kesime hazırlanan canlı 3 at ve 3 eşek bulundu. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Etlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu. Kesilmekten son anda kurtarılan hayvanlar, belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Kesilmekten son anda kurtarılan 6 hayvan ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenip, dün HAYTAP Nazilli Temsilciliği'ne getirilerek teslim edildi. Dallıca Mahallesi´nde HAYTAP'a ait çiftlikte bakımı yapılacak 6 hayvanı teslim alan HAYTAP Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Geçtiğimiz günlerde kesilmek üzere olan at ve eşekler yetkililerimiz tarafından kurtarıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bizlere teslim edilmek üzere çiftliğimize getirildi. Artık emanetleri teslim aldık ve mutlu bir şekilde yaşayabilecek şekilde çiftliğimize yerleştireceğiz. Maalesef kesilmiş başka hayvanlar da var. Onları da yetkililerimiz ilgili yerlerden teslim almışlar. Bu tür istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bunların olmaması için bizler de HAYTAP olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-11-04 13:26:29



