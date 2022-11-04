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Aydın´da 19 arkeolojik kazı ve yüzey çalışmalarına 1 milyon 225 bin TL destek

DHA

Aydın´da 19 arkeolojik kazı ve yüzey çalışmalarına 1 milyon 225 bin TL destek


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN Valiliği, il genelinde yürütülen 19 arkeolojik kazı çalışması ve yüzey araştırmalarına toplam 1 milyon 225 bin TL kaynak sağladı.
Aydin Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter A.Ş. aracılığıyla il genelindeki antik kent kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları için maddi destek sağlanmasını öngören protokol, Magnesia Antik Kenti'nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokole, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer imza attı. İmzalanan protokolle, kazılara ve yüzey araştırmaları için toplam 1 milyon 225 bin liralık destek sağlanacağı bildirildi.
Protokol imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Geçtiğimiz yıl da Aydın´da yürütülen kazılara ve yüzey araştırmalarına destek olduk. Bu yıl da aynı şekilde desteğimiz sürüyor. Aydın´da arkeolojik çalışma yapılan 19 alan var. Türkiye´nin en yaygın çalışma yapılan illerden birisi Aydın. Temennimiz, yapılan çalışmalarla kültürü turizmle buluşturarak ekonomik anlamda daha fazla katkıyı hem ülkemize hem ilimize kazandırabilmek. Kazı başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerin kazılarak turizme kazandırılması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da büyük bir kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Vali Aksoy, konuşmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci ile birlikte kazı alanını gezerek kazı başkanı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir'den bilgi aldı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-11-04 19:34:04

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