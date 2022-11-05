Aydın BŞB filede Kuzeyboru'ya karşı

AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında hafta içi deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 2'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, kendisi gibi puanı bulunmayan Aksaray ekibini mağlup ederek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2022-11-05 11:16:36
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