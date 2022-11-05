Nazilli Belediyespor - Menemen Futbol Kulübü: 2-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen, Mikail Can, Mehmet Duran

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet Ersavaş, Fatih Üge (Dk. 62 Ahmet Gökbayrak), Mert Özyıldırım (Dk. 90 Çağrı), Mert Er, Şükrü Kaan (Dk. 75 Nurettin), Alim (Dk. 90 Bilal), Emre, Hakkı Can, Doğukan, Berkay (Dk. 75 Cemal)

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Zülküf Kadir (Dk. 75 Mertcan), Gençer, Abdulkadir, Ekrem (Dk. 75 Oğuzhan Açıl), Emre, Bedirhan (Dk. 61 Oğuzhan Aydoğan), Seçkin, Ziya, Muhammed Enes (Dk. 61 Mahmut), Ali

GOLLER: Dk. 57 ve Dk. 77 Alim (Nazilli Bld.)

SARI KARTLAR: Ekrem, Ziya, Kadir (Menemen FK), Cemal (Nazilli Bld.)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalarca düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evindeki Ege derbisinde Menemen Futbol Kulübü'nden aldı: 2-0. Grupta puanını 16'ya çıkarıp tırmanışını sürdüren siyah-beyazlıların gollerini 57 ve 77'nci dakikalarda Alim attı. Art arda 2 galibiyetin ardından Nazilli'de fren yapan Menemen FK ise 20 puanda kalıp Play-Off barajından çıktı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-11-05 16:13:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.