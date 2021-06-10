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Kuvvetli sağanak Aydın'da taşkınlara yol açtı

Aydın Nazilli'yi şiddetli sağanak vurdu. İlçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren sağanak sonrası zemin ve bodrum kattaki birçok evde su baskınları yaşandı

Son dakika! Aydın'ı şiddetli sağanak vurdu: 15 dakikada...
Aydın'ı şiddetli sağanak vurdu!
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DHA

Nazilli'de 15 dakika süren sağanak yağmur, özellikle Yeşil Mahalle'de etkili oldu, zemin ve bodrum katındaki birçok evi su bastı. Vatandaşlar, suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, kent merkezinde bulunan Eğriboyun Mezarlığı ve çevresi de yağıştan etkilendi. Mahalle oluşan sel suları nedeniyle çamur içerisinde kaldı. bölgede oturanlar, her yağmurun ardından aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek alt yapının bir an önce yapılmasını istedi.

Yağmurun ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahallede incelemelerde bulundu. Büyükşehir belediyesi ve Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları mahalleye gelerek yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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