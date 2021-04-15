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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya mor renkli ölü denizanaları vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya mor renkli ölü denizanaları vurdu. İncelenmesi için denizanalarından örnekler alınırken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kadınlar Denizi'nde rastladığımız ve 'Aequorea Forskalea' türüne ait olduğunu tahmin ettiğimiz bu tür çok zehirli değil. Ancak yine de görenlerin elleriyle dokunmaması gerekiyor" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya mor renkli ölü denizanaları vurdu
DHA

Kuşadası'nda kıyıya mor renkli ölü denizanaları vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Kadınlar Denizi, sahil siteleri ve kıyılarında inceleme yaptı. Ekipler, denizanalarından örnekler alarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderdi. Denizanalarının çok zehirli olmayan 'Aequorea Forskalea' türüne ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Kuşadası kıyılarına geçen yıl nisan ayında da Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak da bilinen ölü zehirli denizanaları vurmuştu.

"ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN"

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak Kuşadası kıyılarında farklı türlerdeki denizanalarının yoğun olarak görülmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır. Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve can acıtabilir. Böyle bir durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Özellikle caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağaları denizanalarını tüketerek çoğalmalarını önlemektedir. Ancak son yıllarda denizlere atılan naylon poşetleri denizanası sanarak yedikleri için birçok caretta yaşamını kaybediyor. Bu da denizlerde, denizanalarının çoğalmasına neden oluyor" diye konuştu.

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