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Aydın'ın tescilli lezzetleri iftar sofralarına lezzet katıyor

Aydın'ın coğrafi işaret tescil belgeli lezzetleri Karacasu pidesi, Çine köftesi ve Ortaklar çöp şiş, ramazanda da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor

Aydın'ın tescilli lezzetleri iftar sofralarına lezzet katıyor
AA

Aydın'ın önemli yemekleri arasında gösterilen Karacasu pidesi, Çine köftesi ve Ortaklar çöp şiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket olarak servis ediliyor. Bölgeye ait eşsiz lezzetler, iftar sofralarında en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre Karacasu ilçesinde geçen yıl coğrafi işaret alan pide, ustalarının büyük bir incelikle açtıkları hamurla yapılan 180 derecelik fırında pişirilen kuşbaşılı, kıymalı, yumurtalı ve kaşarlı pideler, ilgi görüyor.

İlçede 35 yıldır pide ustası olarak çalışan Halil İbrahim Köse, salgın öncesinde Türkiye'nin farklı illerinden insanların pide yemek için kente geldiğini söyledi.

İşini çok sevdiğini aktaran Köse, "Paket servisimiz devam ediyor. Şu anda salgından dolayı bir sıkıntı var, şükredeceğiz. İftarda da pide yapmaya devam ediyoruz. Ramazanda fırın başında çalışmak zor ama yapacak bir şey yok. Biz vatandaşın isteğine cevap vermek zorundayız. Hazırladığımız paketleri sıcak olarak iftar sofralarına yetiştiriyoruz" dedi.

ÇİNE KÖFTESİ

Güzergah üzerinde bulunmasından dolayı Çine köftesi de özellikle Muğla'daki turistlik ilçelere giden tatilciler tarafından çokça tercih ediliyor.

Salgın dolayısıyla bu yıl iş yerlerinde müşterilerini çok fazla ağırlayamayan işletmeler ise paket servise ya da "gel al" uygulamasına ağırlık verdi.

Köftenin meşhur olduğunu anlatan çeyrek asırlık usta ve işletmeci Fevzi Eryalçın, "Pandemi dolayısıyla şu anda oturup yemek yemek yasak ama paket ve gel-al servis ile aynı şekilde köftemizin sunumunu yapıyoruz, paketleyip gönderiyoruz. Ramazanda iftar sofralarında yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin en iyi köftelerinden biri diye de yıllar önce lanse edildi. Köftemizi bir kere tadan emin olun bırakmaz, vazgeçmez" diye konuştu.

Yemeğin yapılışına ilişkin bilgi veren Eryalçın şöyle devam etti:

"Köftenin püf noktası, kestiğimiz hayvanlar dağlarımızda yetişen nane, kekik gibi otları yiyor. Bu büyükbaş hayvanlar kesildikten sonra kasaba gelip işleniyor. Sinirlerinden ayrılıyor. İçinde sadece kendi yağı bulunur. Başka yağlar ilave edilmez. İçine de soğan, tuz ve kimyondan başka bir şey koymayız. Köfteyi bu şekilde servis ederiz. Baharatları köftenin yanına bırakırız. Müşteri kendi isteğine göre kullanır."

KARGININ AROMASINDAN FAYDALANIYORLAR

Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'ne özgü olan ve özellikle sıcak tüketilmesi gereken çöp şiş de paket servisler için özenle hazırlanıyor.

Çöp şişin yapımına ilişkin bilgi veren 34 yıllık usta Ahmet Öztürk, "Çöp şişlerimiz her zaman olduğu gibi ramazanda da talep görüyor. Çöp şişin püf noktası et seçiminde, dananın but ve kuyruk yağını kullanıyoruz. Etleri geçirdiğimiz çubukta metal şiş yerine küçük küçük kesilen, kargıdan yapılan şişleri tercih ediyoruz. Kargının aromasından da faydalanıyoruz. Özellikle çöp şişi kargıya geçirip, 7 gün beklettiğimizde daha da güzelleşir. Bunda ustalıkta önemlidir, kor bir ateşe atarsan yakarsın düşük ateşe attın mı kurutursun, bunu ayarlamak çok önemli" dedi.

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