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Aydın merkezli fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

AA

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

aydın fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının Türkiye'ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra zorla fuhuş yapmasının istendiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35),A.B. (47),E.A. (27),Ç.E. (34),H.B. (37),H.S. (46),H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T'yi (38) gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerin, yurt dışından iletişime geçtikleri kadınları bakıcı yapma vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edildi. 

 

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