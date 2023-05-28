Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Aydın Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Aydın başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Aydın seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Aydın Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.60 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.8 oldu. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 429.931 oyla yüzde 59.86 - Recep Tayyip Erdoğan: 288.282 oyla yüzde 40.14 aldı. Aydın 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 429.931 oyla yüzde 59.86

Recep Tayyip Erdoğan: 288.282 oyla yüzde 40.14

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 432.886 oyla yüzde 56.04 - Recep Tayyip Erdoğan: 294.124 oyla yüzde 38.08 oy oranı elde etmişti.

