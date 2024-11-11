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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın son dakika haberleri: Feci ölüm! Yem karma makinesine düştü - HABERLER | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Yem karma makinesine düştü!

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 20 yaşındaki Bekir Türkmen, bilinmeyen bir nedenle yem karma makinesine düştü. Türkmen olay yerinde can verirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:07
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        Feci ölüm! Yem karma makinesine düştü!
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        Aydın'da olay, Karacasu ilçesi kırsal Esençay Mahallesi'nde 10 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Türkmen (20) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisinde düştü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        #Aydın
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