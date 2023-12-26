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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Aydın Toksöz: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil - Futbol Haberleri

        Aydın Toksöz: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil

        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bize herhangi bir şey söylemedi ve bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:31
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        Volkan Demirel istifa edecek mi? Resmi açıklama...
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        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

        İhlas Haber Ajansı'na konuşan Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

        HATAYSPOR'DAN PAYLAŞIM

        Öte yandan Hatayspor resmi sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda, "Hocamız" ifadelerini kullandı.

        Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

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