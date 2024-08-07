Aydın ve Muğla'da orman yangını Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda, Muğla'nın da Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:55 facebook

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