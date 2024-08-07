Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aydın ve Muğla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Aydın ve Muğla'da orman yangını

        Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda, Muğla'nın da Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın ve Muğla'da orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

        Bugün de Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yangın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

        MUĞLA

        REKLAM

        Aydın'da çalışmalar sürerken, bir yangın haberi de Muğla'dan geldi.

        Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aydın germencik
        #orman yangını
        #zeytinlik yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!
        Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam