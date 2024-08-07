Aydın ve Muğla'da orman yangını
Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda, Muğla'nın da Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.
Bugün de Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
MUĞLA
Aydın'da çalışmalar sürerken, bir yangın haberi de Muğla'dan geldi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.