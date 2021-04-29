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Aydın’da bağ evi alev aldı: 1 ölü

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bağ evinde çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti

Aydın’da bağ evi alev aldı: 1 ölü
Bağ evinde çıkan yangında bir kişi öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, Yazıdere Mahallesi Ova mevkisindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra eve giren ekipler, Ersel Savaş'ın (52),hayatını kaybettiği belirlendi.

Savaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yazıdere Mahallesi Muhtarı Davut Noyan, patlama sesini duyduktan sonra olay yerine geldiğini söyleyerek, "İlk patlama sesinin ardından bir patlama sesi daha duydum. Mahalledeki vatandaşlar, yangın olduğunu söyledi. Ben de itfaiye ve jandarmayı arayarak bilgi verdim." dedi.

AA'nın haberine göre; Savaş'ın başka bir mahallede ikamet ettiği, zaman zaman bağ evine gelerek, tarlasını suladığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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