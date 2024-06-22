Aydın’da bir fabrikaya ait depo yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi’ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.