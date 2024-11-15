Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Efeler ilçesinde vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ve 26 Eylül ile 2 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin R.Ş., M.D. ve Y.G. olduğunu tespit etti. Polis, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde saklandıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 3 dolu fişek ve 1 kartuş, 10 fişek ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.