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        Aydın’da uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 18:11
        Aydın'da uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde S.A'nın evine operasyon düzenledi.

        Ekipler yaptığı aramada, toplam 40 bin 180 liraya karşılık hazırlanmış sahte banknotlar, 320 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        S.A, gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
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