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Aydınlı esnaf, mesaideki sağlık çalışanlarına yiyecek ikram etti

Aydın'daki bir fast food işletmesi, Ramazan Bayramı'nda görev başında olan sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulundu.

Aydınlı esnaf, mesaideki sağlık çalışanlarına yiyecek ikram etti
AA

Aydın Devlet Hastanesi bahçesinde stant kuran işletme sahibi İbrahim Öngel, sağlık çalışanlarına ızgarada "kumru" sandviç hazırladı.

Öngel, gazetecilere, Kovid-19 salgınında ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına hem teşekkür etmek hem de onların bayramını kutlamak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

İbrahim Öngel, "Sağlık çalışanlarımız bizim süper kahramanlarımız. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onları çok seviyoruz. Bu süreçte sağlık personeline ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

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