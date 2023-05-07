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'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı 'Aydınlıkevler', 50'nci kez sahnelendi

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  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, sahnelenmeye devam ediyor. 

     

     
  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    İlk gösteriminden bu yana seyircilerin büyük ilgi gösterdiği, ‘Aydınlıkevler’, 6 Mayıs Cumartesi 50'nci kez sahnelendi. 
  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    Kapalı gişe oynanan ‘Aydınlıkevler’in 50'nci oyuncu için sahne arkasında bir kutlama organize edildi. Tüm oyuncular ve ekip oyunun uzun yıllar boyunca sergilenmesini dileyerek bu zamana kadar gösterilen ilgiye teşekkürlerini iletti.
  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı Aydınlıkevler 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikâye sunuyor.
  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    Camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapan ‘Aydınlıkevler’ mayıs ayı boyunca sahnelenmeye devam ediyor. 11 Mayıs Perşembe günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde Anadolu Yakası seyircisiyle buluşacak oyun, 17 Mayıs Çarşamba günü Maximum Uniq Hall’de, 23 Mayıs Salı günü ise sezonun ilk açık hava oyunuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek. 
  • 'Aydınlıkevler' 50'nci kez sahnelendi

    Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa
    Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sivilen oyuncuyarı Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

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