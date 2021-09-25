Aydos Gölü'ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramaya başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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