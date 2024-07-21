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        Haberler Gündem Güncel Aydos Ormanı'nda yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Aydos Ormanı'nda yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

        İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:55
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        İstanbul'da orman yangını
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        Tüm dünyayla birlikte sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

        İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, çevredeki ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle çalışma başlatıldı.

        Alevleri söndürmek isteyen vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek verirken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Pendik Aydos Ormanları'nda meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü helikopterinden yangına müdahale anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

        "4 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

        Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        #Aydos ormanı
        #yangın
        #İstanbul Pendik
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