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        Aydos Ormanı yangını söndürüldü

        Aydos Ormanında çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:55
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        Aydos Ormanı'ndan yangın
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        İstanbul'da Pendik, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içerisinde yer alan Aydos Ormanının Sultanbeylide kalan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

        Yangın kısa sürede söndürülürken, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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