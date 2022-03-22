İstanbul elektrik tedarikçisi AYEDAŞ ve BEDAŞ, güncel elektrik kesintisi duyurularını her gün sabah saatlerinden itibaren İstanbullularla pauylaşıyor. Kar yağışının ardından meydana gelen elektrik arızaları İstanbulluların gündeminde. 22 Mart Salı günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve İstanbul planlı elektrik kesintileri