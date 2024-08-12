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        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ - BEDAŞ duyurdu: 12 Ağustos Pazartesi bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul elektrik kesintisi olacak ilçeler! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 12 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi olabileceğini duyurdu. Bu uyarı kapsamında, İstanbul'un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerden etkilenecek ilçelerin listesine ulaşmak için ilgili sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:02
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        AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyurular ardından hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 12 Ağustos Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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