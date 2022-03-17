İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde. İstanbul'da 17 Mart Perşembe günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan güncel arıza ve elektrik kesintisi duyurularıyle birlikte belli oldu. İşte 17 Mart Mart Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı