İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde kar yağışının neden olacaüı elektrik arıza ve kesintileri var. İstanbul'da 18 Mart Cuma günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan güncel arıza ve elektrik kesintisi duyurularıyle birlikte belli oldu. İşte 18 Mart Cuma günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı