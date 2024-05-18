AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 18 Mayıs İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek arıza, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintiler belli oldu. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ 18 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İşte 18 Mayıs 2024 Cumartesi AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte 18 Mayıs 2024 İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesintileri...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ