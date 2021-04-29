Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri sorgula: İstanbul son dakika elektrik kesintisi duyuruları (29 Nisan)

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul elektrik kesintisi duyurularını araştırıyor. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek adına ülke genelinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma süresi boyunca evlerde vakit geçirilecek olması elektrik kesintisi duyurularına ilgiyi arttırdı. 29 Nisan İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. 29 Nisan AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri sorgula: İstanbul son dakika elektrik kesintisi duyuruları (29 Nisan)

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 29 Nisan 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 29 Nisan elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 29 NİSAN

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

29 NİSAN AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 29 NİSAN

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

29 NİSAN 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yol tartışmasında birbirlerine girdiler
GÜNDEMYol tartışmasında birbirlerine girdiler
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
GÜNDEMEşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
BARAJLAR... Son dakika İstanbul baraj doluluk oranları 29 Nisan - İSKİ
GÜNDEMSon yağışların ardından barajlarda son durum!
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma e-Devlet, MHRS ekranı ve telefon numarası
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
SON DAKİKA! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlayıcı böyle bulundu - Haberler
GÜNDEMKatliam böyle önlendi! Görüntüler ortaya çıktı
OPERASYON! Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
GÜNDEMHakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları
18 SAAT BOYUNCA! Son dakika: Sevgilisini beyzbol sopasıyla dövmüştü! İşte istenilen ceza
GÜNDEMBeyzbol sopasıyla dövmüştü! 18 saatlik şiddete ...
SON DAKİKA: Filiz'in ölümünde koca hakkında flaş karar!
GÜNDEMFiliz'in ölümünde koca hakkında flaş karar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması
GÜNDEMSoylu: 108 milyon dolar