İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintileri AYEDAŞ - BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "13 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...