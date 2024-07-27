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        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 27 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 27 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintilerini her gün kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşayanlar için "27 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu haberimizde derledik. İşte 27 Temmuz 2024 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 01:48 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:48
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        İstabul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. İşte İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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