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        Haberler Bilgi AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama 29 Mayıs 2024: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        29 Mayıs AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintileri, tedarikçi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte 29 Mayıs 2024 il genelinde meydana gelecek elektrik kesintisi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 00:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:43
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        İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte 29 Mayıs 2024 BEDAŞ, AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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