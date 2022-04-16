İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelecek planlı elektrik kesintileri ile son dakika elektrik kesintilerini duyurdu. Bugün İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği, elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektirk kesintisi sorgulama ekranı