Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları veya arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları veya arıza nedeniyle elektrik kesintileri her gün yaşanıyor. Kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi web siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 14 Kasım 2022 Pazar İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

ABONE OL
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    İstanbul’da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisi nedeniyle günlük hayatta aksaklıklar yaşayabiliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul’da gerçekleşen elektrik kesintilerini Avrupa ve Anadolu yakası ilçelerine göre duyuruyor.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    ELEKTRİKLER HANGİ İLÇELER DE GİDECEK?

    AYEDAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakasında gerçekleşen kesinti ve arızaları duyuruyor. BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa Yakası ilçelerinde gerçekleşen kesinti ve arızları duyuruyor. Anadolu yakasında yaşanan kesintileri sorgulamak için AYEDAŞ’ın resmi internet sitesine gidebilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

     

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    BEŞİKTAŞ

    NO: 34524176

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    BAĞCILAR

    NO: 34527799

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2195., 2196., 2197. sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

    NO: 34523678

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GENELGE, GEZGİN sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler gitti mi ne zaman gelecek?

    KADIKÖY

    14.11.2022 09:30 - 16:30

    Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

     

     Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

     

    Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEŞLİ, HİLMİPAŞA, LÜLE, ŞAKACI, TAÇ, ORAL, KADIPAŞA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.