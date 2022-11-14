BAĞCILAR

NO: 34527799

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2195., 2196., 2197. sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34523678

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GENELGE, GEZGİN sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.