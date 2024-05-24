İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'un birçok ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 24 Mayıs Cuma günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte 24 Mayıs Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler.