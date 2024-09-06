AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği belli oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet edenler hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki 6 Eylül İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı..