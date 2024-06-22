İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden günlük olarak yayınlıyor. Peki, "22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...