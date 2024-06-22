Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 22 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 00:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden günlük olarak yayınlıyor. Peki, "22 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 21 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
        Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
        AUZEF final sınavları ne zaman?
        AUZEF final sınavları ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor