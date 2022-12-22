İslam dininde haftanın en kıymetli günü olarak sayılan Cuma günü yarın idrak edilecek. Biz de sizler için en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Hayırlı Cumalar sözlerini derledik. İşte en güzel resimli ve ayetli Cuma mesajları...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...