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Aygaz, Silikon Vadisi'ndeki girişim ve şirketler için küresel inovasyon platformu olarak faaliyet gösteren Plug and Play ile yeni bir iş birliğine imza atarak, Plug and Play İstanbul Ofisi’nin Mobilite/Nesnelerin İnterneti dikeyinin kurumsal üyesi olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Aygaz, dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren inovasyon platformuyla, iştiraklerinin de bulunduğu sektörlerde yeni fikir ve girişimler bulmaya, yaratıcı çözüm arayışlarına, teknoloji sunmaya odaklanacak.

Plug and Play'in, iş geliştirme odaklı girişim hızlandırma programıyla Fortune 500 şirketlerine inovasyon danışmanlığı sağladığı belirtildi. Global olarak ağında 40 binden fazla girişime sahip olan platformda, bunlardan 26’sının, '1 milyar dolardan fazla yatırım alan startup' olarak ifade edilen 'unicorn' konumunda olduğu kaydedildi.

Plug and Play'in, dünya genelinde 40’tan fazla lokasyonda, 700’den fazla çalışanıyla 20’nin üzerinde sektöre hizmet veren platform ağı ile, kurulduğu günden bu yana 2000'den fazla girişimciye toplam 10 milyar dolarlık yatırımı mümkün kıldığı aktarıldı.

Platformun üzerinde çalıştığı programlar ise, Akıllı Şehirler, Sürdürülebilirlik, Enerji, Sağlık, Nesnelerin İnterneti, Tedarik zinciri, Fintek, Sigorta, Tarım, Seyahat, Emlak, Marka Yönetimi, Yiyecek İçecek, Kurumsal Teknolojiler, Covid 19 olarak sıralandı.

'GLOBAL GİRİŞİMLER İÇİN CAZİP HALE GELECEĞİZ'

İş birliğiyle hem Aygaz’a hem de Türkiye’ye yenilikler kazandırmayı hedeflediklerini belirten Gökhan Tezel, "Kurum içi girişimciliğe verdiğimiz önemle çok güzel adımlar attık, şimdi bu tecrübemizi tüm inovasyon ekosistemine taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin Aygaz’a yeni tecrübeler kazandıracağına ve aynı zamanda bizi global girişimler için cazip hale getireceğine de inanıyorum. Yılda iki programın yürütüldüğü ve kurumsal üyelerin tüm dünyayı kapsayacak şekilde Plug and Play ekosistemine erişim hakkının bulunduğu iş birliği kapsamında, ilk pilot anlaşmaya imza atarak ekosistemin avantajlarından faydalanmaya başladık" diye konuştu.

Plug and Play CEO’su Saeed Amidi ise, anlaşma ile ilgili olarak, "Silikon Vadisi, Stuttgart, Detroit, Şanghay ve Tokyo gibi şehirlerde dünya çapında Mobilite ve Nesnelerin İnternetine odaklanan inovasyon platformları inşa ediyoruz. Aygaz ile iş birliğimiz büyük kuruluşların değişimi benimsemek ve teknolojiyi dışarıda bulmak için attığı adımların mükemmel bir örneği” dedi.