Ayhan Şensoy: Beşiktaş için güzel bir başlangıç

Süper Lig'de yeni sezonu Dolmabahçe'de açtık. 1.5 yıl sonra tribünlere koşan Beşiktaş taraftarının takımlarına olan özlemlerini görme fırsatı buldum. Oyuncular ve teknik direktör Sergen Yalçın ile maç öncesi hasret giderdiler. Beşiktaş'ta şampiyon takımdan iki farklı isim vardı ilk 11'de. Aboubakar ve Larin'in yerlerine Kenan Karaman ve Salih Uçan sahadaydı. Siyah beyazlılar Çaykur Rizespor karşısında bıraktığı yerden devam eden bir görüntü verdi. Oyunu rakip sahaya yıktı.

İkinci yarının başında gelen ikinci gol özgüveni daha da arttırdı. Kenan Karaman daha ilk maçtan ne kadar faydalı olacağını gösterdi. N'Koudou'ya yaptığı asist, orta sahaya gelip top alması, rakip çıkarken yaptığı baskı tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Geçen sezonun muhteşem ikilisi Aboubakar ve Larin'in olmadığı maçta rakip kaleye 19 şut atan ve sayısız pozisyona giren Beşiktaş izledik. Oyuncuya değil de oyuna odaklanan Sergen Yalçın'ın bunda payı büyük. Üstelik geçen sezonun başına göre daha az sorun var. Oturmuş bir takım var. Yüksek konsantrasyona sahip bir Sergen Yalçın var.

Alex Teixeira ve üst düzey bir forvetin katılımıyla daha keyif veren bir Beşiktaş olacaktır. Ancak hızlı hücum oyuncuları olan takımlar Beşiktaş'ı zorlayabilir. Çünkü Sergen Yalçın oyunu rakip sahada oynamayı sevdiği için savunmayı orta sahaya yakın tutuyor. Alper Potuk ve Sabo bu konuda yetersiz kaldı. Sonuç itibariyle 3 golle alınan 3 puan Beşiktaş için güzel bir başlangıç oldu.