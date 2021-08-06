Ayhan Şensoy: Galatasaray'ın değişimle birlikte gelişmeye ihtiyacı var

Başakşehir Fatih Terim stadında maç başlarken hava sıcaklığı 28 dereceyi gösteriyordu. Buna rağmen ilk yarıda temposu iyi olan bir Galatasaray vardı. St. Johnstone karşısında daha çok Hollandalılar Van Aanholt ve Babel'in kanadından hücum etti. Berkan Kutlu ilk maçı olmasına rağmen oyunun iki yönünde de faydalı işler yaptı.

İlk yarıda baskıya rağmen gol gelmezken, ikinci yarının başında Mostafa Mohammed, Babel ve Van Aanholt yerlerini Diagne, Arda Turan ve Ömer Bayram'a bıraktı. Sezona kötü başlayan Muslera, Aytaç Kara'nın hatalı pasında kararsız kalınca penaltı yaptı ve kırmızı kart gördü. 55'inci dakikada 10 kişi kalan ve penaltıdan kalesinde golü gören Galatasaray, rakip kalede yakaladığı ilk pozisyonda Sacha Boey ile beraberliği yakaladı. Çabukluğuyla dikkat çeken Fransız sağ bek uzun vadede adından söz ettirecek gibi duruyor. 10 kişi kalmanın da etkisiyle daha kontrollü oynayan Galatasaray, turu deplasmana bıraktı.

St. Johnstone karşısında ilk 11'de başlayan Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu formayı kolay kolay vermezler. Kerem Aktürkoğlu'na bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Biraz daha basit oynamalı. Çok fazla şey yapmak isterken, bazı pozisyonlarda takımın hızlı hücum yapmasına engel oldu. Galatasaray'ın değişimle birlikte gelişmeye ihtiyacı var. Hücum opsiyonlarını arttırmalı. Falcao'nun ayrılacağını düşünürsek, bir de forvete takviye yapılmalı.