Ayhan Şensoy: "Oyun aklı lazım"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesi Galatasaray taraftarını ekstra motive etmişti. Nef Stadı'na gelen taraftarlar takımlarından artık güzel futbol bekliyordu. Ancak ilk yarı boyunca hücumda üretkenlik konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Morutan ve Halil Dervişoğlu uyumsuz bir görüntü çizdiler. İlk yarının golsüz biteceği düşünülürken bu sezon birçok maçta olduğu gibi bireysel bir gol buldu Galatasaray. Morutan uzak köşeye harika bir vuruş yaptı.

Soyunma odasına gölün moraliyle giden Galatasaray, ikinci yarı Feghouli'nin girmesiyle bir oyun aklı daha sahaya sürdü. Cicaldau bu konuda tek başına kalıyor ve yeterli olmuyor. Kendisine Feghouli'nin eşlik etmesiyle ikinci yarı topu daha iyi kullanan Galatasaray vardı. O Feghouli'nin harika pasında Kerem Aktürkoğlu attığı golle Galatasaray'ı rahatlattı.

Sarı kırmızılılar bu sezon 20 resmi maçta üçüncü kez 2 farklı galibiyet aldı. Henüz 3 farklı galibiyeti yok. Galatasaray'ın saha içinde Cicaldau'ya destek verecek oyun aklına ihtiyacı var. Mevcut kadroda bunu yapacak en iyi isim Feghouli. Fatih Terim'in Cezayirli yıldızdan daha fazla faydalanması lazım.