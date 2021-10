Ayhan Şensoy: Tekrar yapmak

Dün akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını izlerken, İspanyol yazar Delia Steinberg Guzman'ın, ''Tekrarlayan her zaman aynı şeyi değil, her seferinde daha iyisini yapar. Öğrenmenin her yeni eyleminde, büyüdüğünü hisseder.'' sözlerini anımsadım. Portekiz ekibinin 7 köşe vuruşunda 3 gol atması maça damga vurdu. Bu durum sadece Sergen Yalçın için tesadüftü. Sportingli oyuncular maç öncesi ısınırken 10 dakika köşe vuruşu organizasyonu çalıştı. Bunu antrenmanlarda da çalıştıkları çok belliydi.

Maç sonu hocaları dinlemek için basın toplantılarının yapılacağı salona indim. Sergen Yalçın, ''Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Çok basit goller yedik'' dedi. Sporting Lizbon'un 36 yaşındaki teknik direktörü Ruben Amorim ise, ''Bir şey bir kez oluyorsa şanstır, ama ikinci kez oluyorsa iyi çalışılmıştır. Biz iyi çalışarak üç puanı aldık'' diye yanıt verdi.

Türkiye'de uzun yıllardır farklı statlarda maçlar izliyorum. Basın toplantılarına giriyorum, hocalara sorular soruyorum. Türk teknik direktörlerin birçoğunun ne yazık ki oyunu ve yenilen golleri değerlendirme konusunda çok ciddi eksikleri var.

Bir de işin farklı boyutu var. Avrupa kupaları ve yerel liglerinde başarılı olmak isteyen düşük bütçeli kulüplerin izlediği güzel bir yol var. Dün akşam Sporting Lizbon'da ilk 11 başlayan oyunculardan Inacio 20, Porro 22, Palhinha 26, Nunes 23, Reis 26 ve Pedro 23 yaşında. Bu kulüpler rakip ile aralarındaki farkı taktik ve dinamizm ile kapatmaya önem veriyorlar. Yaş ortalaması 24 olan Club Brugge ve Leipzig'i de bunlara ekleyebiliriz. Büyük yatırımlar yapsalar da öğrenmeye açık olmayan oyuncularla yola devam etmiyorlar. Örnek verecek olursak; Sporting Lizbon'un 8 milyon euro'ya aldığı Rosier'i yarı fiyatına Beşiktaş'a satması gibi. Dün akşam Beşiktaşlı oyuncular 9 kez ofsayta düşerken, Sporting Lizbon'da bu sayı sıfırdı. Sanırım bu bile iki takımın saha içi organizasyonlarında ne durumda olduğunu anlatıyor.

Başa dönecek olursak Beşiktaş, Pjanic, Teixiera ve Batshuayi gibi yıldızlarla Devler Ligi'nde sezonu kurtarmaya çalıştı. Tıpkı Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Florin Andone'ye Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı paranın 3'te ikisini veren Galatasaray gibi. Sürekli idari açıdan aynı tekrarları yapıyoruz. Oysa ki bizim antrenmanlarda ve saha içinde uzun süreli tekrarlara ihtiyacımız var.

Bir de taktiğe, disipline ve bilime dayalı çalışan teknik direktörlere.