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"Futbolda beyin göçü"

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy, son yıllarda genç Türk futbolcuların Süper Lig ekipleri yerine Avrupa kulüplerine transfer olmasını değerlendirdi

Ayhan Şensoy yazdı: Merih Demiral, Mustafa Kapı, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz... Futbolda beyin göçü

Merih Demiral, Mustafa Kapı, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz.

Hepsinin ortak özelliği yaşadıkları ülkenin kaotik futbol düzeni içinde kendilerine iyi bir gelecek görememeleri. Türkiye son yıllarda artan beyin göçü futbola da sıçramış durumda. Toplam borçları 10 milyar TL'yi aşan İstanbul'un 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş birçok genç futbolcu için cazip bir takım değil artık. Adını henüz duymadığınız yıldız futbolcu adayları Avrupa'ya gitme hayali kuruyor. Konuştuğum genç oyuncular iki şeyden dert yanıyor. Plan program dahilinde yönetilen Avrupa kulüpleri potansiyele yatırım yaparken, Türkiye'de ise maçta gösterilen performansa bakılıyor. İkincisi de mali durum. Önerilen sözleşmeler artık TL üzerinden. 10 yıl öncesine göre yerli oyuncuların geliri yüzde 50 düştü. Avrupa'da Euro üzerinden maaş almak daha cazip geliyor.

Futbolcu adayları için şans faktörü de çok önemli. 2017 yılında Galatasaray altyapısının başına geçen Emrah Bayraktar, Ozan Kabak için, ''Bu çocuk en fazla Bal Ligi'nde oynar'' yorumunu yapar. O zaman 17 yaşında olan Ozan Kabak'ın en büyük şansı Aralık 2017'de Fatih Terim'in dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçmesi olur. Terim Galatasaray'daki üçüncü döneminde 2000 doğumlu futbolcu adaylarını kendisi seçmişti. Birçok oyuncunun potansiyelini biliyordu. Eğer o dönem Galatasaray başka bir hocayla anlaşsaydı, bugün Ozan Kabak Liverpool'da olmayabilirdi. Genç oyuncuların hoca konusunda da çok büyük şansa ihtiyaçları var.

Bir örnekte Ali Akman'dan vermek istiyorum. 2015'te Galatasaray'ın seçmelerine katılan genç oyuncu hocalar tarafından beğenilmez. Sonra Bursaspor'un yolunu tutar. Bursaspor'un son 10 yıldaki yönetimleri kulübü borç batağına sürüklemese belki bugün Ali Akman'dan da haberimiz olmayacaktı. Yine şans faktörüyle yıldızını parlatan bir genç oyuncu karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi; Günübirlik düşünen yönetimlerin olduğu coğrafyada bu kadar genç oyuncu yetişmesi gerçekten büyük bir mucize. Ali Akman'ın imza attığı Eintracht Frankfurt kulübü genç oyuncuyu transfer ederken, 2019'da Real Madrid'e sattığı Luka Jovic'i örnek gösterir.

Yani oyuncuya planlı bir gelecek sunuyor. Kurumsal yapı da çok önemli. Eintracht Frankfurt sportif direktörü Bruno Hübner 9 yıldır görevini sürdürüyor. Türkiye'de sportif direktörlerin bir kulüpte görev süresi ortalama 1 yıl. Öğrenmek ve gelişmek isteyen, vasata tahammülü olmayan gençleri eleştirmek yerine onları anlamaya çalışalım. Stefan Zweig'ın dediği gibi; Gençlik her zaman haklıdır, onu dinleyen, bilge kişidir.

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