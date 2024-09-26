Ayhancan, bu kez Avusturya’da!

Bu sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası’nda (DTM) Porsche adına yarışan iki pilottan biri olan Ayhancan Güven, şampiyonanın Avusturya’daki ünlü Red Bull Ring Pisti’nde koşulacak 7’inci ayağında mücadele edecek.

Formula 1’e de ev sahipliği yapan Red Bull Ring, dünyanın en iyi pistlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası’nda (DTM) Porsche fabrika takımının araçlarını hazırlayan Manthey-Racing’in garajındaki Porsche 911 GT3 R ile yarışan Ayhancan Güven’in hedefi sezon sona ermeden bir yarışı zirvede tamamlayarak ulusal marşımızı dinletmek.