Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Lechne Racing misafir sürücüsü olarak seriye katılan Ayhancan Güven, bu başarısı ile 2021 sezonunda takip edeceği Porsche Super Kupa ve Almanya Şampiyonları öncesi büyük moral buldu. Güven, yarın 15.20'de yapılacak ikinci yarışa da ilk sıradan başlayacak. Podyumda İstiklal Marşımızı dinleten Red Bull sporcusu temsilcimizi tebrik ediyor, yarınki yarışta da başarılar diliyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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