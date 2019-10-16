Ayı ile dostluğu kalpleri ısıttı

Bir gün karşınıza ayı çıkarsa ne yaparsınız? Hemen alabildiğine koşar mısınız, yoksa yanına yaklaşır mısınız? Peki, ya bu ayı tamamen evcilse ve insanlarla yemek yemeye bayılıyorsa?

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Bitlis Vadidoğa Sporları Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, fırsat buldukça Nemrut Krater Gölü yakınlarında bulunan ormanlık araziye gidiyor.

Araboğa, orada bulunan ayılara şalgam, bal, reçel, ekmek, armut, bisküvi ve çikolata gibi yiyecekler ikram ediyor.

Bitlis Vadidoğa Sporları Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Doğayı korumak, doğadaki canlıları yaşatmak adına, imkanlar dahilinde arkadaşlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız doğaya zarar veren avcılara engel olmak. Doğadaki canlıların korunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.